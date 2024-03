Toys for Bob wird unabhängig

Toys for Bob gibt bekannt, dass man unabhängig wird. Eine Partnerschaft mit Microsoft wird aktuell allerdings untersucht, ein neues Projekt ist in der Mache und ein offizielles Statement zu dem Thema liegt ebenfalls vor.

Toys for Bob wurde bereits 1989 gegründet und 2005 von Activision übernommen. Das Statement zur jetzigen Unabhängigkeit liest sich so:

"Im Laufe der Jahre haben wir die Liebe, die Freude und das Lachen für das innere Kind in allen Spielern geweckt. Mit Skylanders haben wir Pionierarbeit für neue IP- und Hardware-Technologien geleistet. Mit Spyro Reignited Trilogy haben wir die Messlatte für erstklassige Remaster höher gelegt. Wir haben Crash Bandicoot zu innovativen, von der Kritik gefeierten neuen Höhen geführt. Mit dem gleichen Enthusiasmus und der gleichen Leidenschaft glauben wir, dass es jetzt an der Zeit ist, das Studio und unsere zukünftigen Spiele auf die nächste Stufe zu heben. Diese Gelegenheit ermöglicht es uns, zu unseren Wurzeln als kleines und wendiges Studio zurückzukehren. Unsere Freunde bei Activision und Microsoft haben unsere neue Richtung sehr unterstützt und wir sind zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft eng zusammenarbeiten werden. Also, haltet die Ohren steif und haltet die Augen offen für weitere Neuigkeiten."