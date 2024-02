Umfangreichere Entlassungen bei Toys for Bob

Die Nachrichten zu Entlassungen in der Videospielbranche reissen leider nicht ab. Jetzt wurde bekannt, dass der Stellenabbau bei Toys for Bob umfangreicher als zunächst angenommen ausgefallen ist.

So ist jetzt bekanntgeworden, dass insgesamt 86 Mitarbeiter bei Toys for Bob ihren Job verloren haben. Vor rund zwei Wochen hatte man noch berichtet, dass lediglich etwa 35 Leute ihren Job verloren hätten, was rund 35 bis 40 Prozent der kompletten Belegschaft entspricht. Eine weitere Konsequenz aus dem massiven Stellenabbau ist, dass das physische Büro von Toys for Bob geschlossen wird. Ein offizielles Statement von Microsoft oder Toys for Bob zu diesem Thema steht aktuell noch aus.

Toys for Bob ist vor allem für diverse Teile von "Crash Bandicoot" und "Spyro" bekannt. Ausserdem war man einigen Teilen von "Call of Duty" beteiligt.