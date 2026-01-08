Life is Strange: Neuer Teil in Entwicklung?

Aktuell sieht es so aus, als würde Square Enix an einem weiteren Teil von "Life is Strange" arbeiten. Jetzt wurde nämlich diesbezüglich ein erster Hinweis gesichtet, der Hoffnung macht.

So ist ein PEGI-Rating für ein Spiel namens "Life is Strange: Reunion" gesichtet worden. Plattformen dafür werden nicht genannt und Square Enix hat sich auch noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.

Fakt ist bisher nur, dass am Ende von "Life is Strange: Double Exposure", also dem jüngsten Ableger der Reihe, eine Rückkehr von Max Caulfield in Aussicht gestellt wird. Ausserdem wird im Verlauf der Handlung immer wieder Bezug auf den ersten Teil der Reihe genommen, in dem ja auch deren Freundin Chloe eine tragende Rolle spielte. Vielleicht könnte es also wirklich bald zur Wiedervereinigung (Reunion) der Beiden kommen.