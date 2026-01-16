Life is Strange: Nächster Teil wird bald enthüllt

Square Enix kündigt die Vorstellung des nächsten Teils von "Life is Strange" an. Keine Angst, wir müssen uns diesbezüglich nicht mehr lange gedulden.

Demnach werden wir den nächsten Teil von "Life is Strange" bereits am 20. Januar um 18:30 Uhr auf den üblichen Plattformen kennenlernen können. Wir haben also schon bald Klarheit.

Allgemein wird davon ausgegangen, dass der kommende Ableger von "Life is Strange" auf den Namen "Life is Strange: Reunion" hören wird. Hierfür wurde nämlich bereits ein PEGI-Rating gesichtet. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Der Titel "Life is Strange: Reunion" wäre aber auch deshalb passend, weil am Ende von "Life is Strange: Double Exposure", also dem jüngsten Teil der Reihe, eine Rückkehr von Max Caulfield in Aussicht gestellt wird. Zudem wird im Verlauf der Handlung immer wieder Bezug auf den ersten Teil der Reihe genommen, in dem ja auch ihre Freundin Chloe eine tragende Rolle spielte. Vielleicht kommt es also wirklich bald zur Wiederbereinigung (Reunion) der Beiden.