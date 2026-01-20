Life is Strange: Reunion erscheint im März

Seit dem ersten "Life is Stange" vor fast 11 Jahren haben die Kultcharaktere Max Caulfield und Chloe Price viel erlebt: Freundschaft, Liebe, Herzschmerz und Verlust. Jetzt kommt es für die zwei zu einer Wiedervereinigung im bevorstehenden Abenteuer "Life is Strange: Reunion", welches Square Enix heute ankündigte.

In "Life is Strange: Reunion" besucht ihr erneut die Caledon-Universität, an der Max Caulfield Fotografie unterrichtet. Als Max nach einem Wochenendtrip an ihre geliebte Universität zurückkehrt, steht diese in Flammen. Ein wütendes Inferno zerstört den Campus und beendet die Leben von Max’ Freunden, Studenten und Kollegen. Max entkommt der Katastrophe nur dank ihrer übernatürlichen Kraft, die Zeit zurückzudrehen – die Kraft aus dem ersten "Life ist Strange", die hier zurückkehrt.

Max springt durch ein Selfie in der Zeit zurück und hat dann drei Tage, um herauszufinden, wie das Feuer ausbrach. Kann sie diese zweite Chance nutzen und das tödliche Desaster verhindern?

Zum gleichen Zeitpunkt erscheint Chloe Price in Caledon, sehr zu Max’ Überraschung: eine schockierende Konsequenz von Max’ Fusion der zwei Zeitlinien am Ende von "Life is Strange: Double Exposure". Chloe wird von Albträumen einer ihr nicht bekannten Vergangenheit geplagt und braucht Max’ Hilfe, weil sie langsam den Bezug zur Realität verliert.

Zum ersten Mal in der Reihe könnt ihr in ein und demselben Game in die Rollen von Max und Chloe schlüpfen und im Spielverlauf zwischen den beiden Perspektiven hin- und herwechseln.

Ihr macht Entscheidungen mit Max’ Zurückspulen-Fähigkeit rückgängig, um den Verlauf von Unterhaltungen zu steuern und für die Lösung vierdimensionaler Rätsel die Umgebung zu manipulieren. Chloe kann mit ihren Widerworten, ihrem Scharfsinn und ihrer gnadenlosen Einstellung wichtige Verdächtige beeinflussen und an Orte gelangen, die für Max nicht zugänglich sind.

"Life is Strange: Reunion" wird von Deck Nine Games entwickelt und erscheint am 26. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für PC.