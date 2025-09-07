Life is Strange Serie entsteht bei Amazon

Mit "Life is Strange" soll ein weiteres Videospiel-Universum als TV-Serie erscheinen. Diese wurde von Amazon MGM Studios in Auftrag gegeben. Das 2015 erschienene Adventure von Dontnod Entertainment wird von Story Kitchen, LuckyChap und Rechteinhaber Square Enix produziert, mit Charlie Covell als Showrunner.

EXCLUSIVE: A live-action "Life Is Strange" TV series has been greenlit at Amazon Prime Video.



Based on the video game franchise, the show will be written by Charlie Covell ("The End of the F***ing World"), who also serves as EP and showrunner.https://t.co/Yl8LflLSyV — Variety (@Variety) September 5, 2025

Story Kitchen Gründer Dmitri M. Johnson und Mike Goldberg, welche neben Timothy I. Stevenson als Executive Producer fungieren, äussern sich in vielversprechender Weise zu der Verfilmung:

"Story Kitchen war schon immer davon überzeugt, dass "Life is Strange“ mehr als nur ein Spiel ist – es ist ein kultureller Meilenstein."

Während Dontnod Entertainment damals das "Life is Strange"-Franchise erschufen, liegen die Rechte für die IP jedoch bei Square Enix. Die letzten Ableger der Reihe wurden von Deck Nine entwickelt. Dass die originalen Entwickler von "Life is Strange" nicht an der Amazon-Serie beteiligt sind, blieb nicht ohne Kritik. So schreibt Christian Divine, welcher als Autor an "Life is Strange" arbeitete auf X:

"Die einzigen, die nicht beteiligt sind, sind die Schöpfer."