Yakuza 0 Director's Cut kommt für weitere Plattformen

Publisher Sega und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben den "Yakuza 0 Director's Cut" für weitere Plattformen in Aussicht gestellt. Einen Releasetermin hat man simultan auch genannt.

Demnach wird der "Yakuza 0 Director's Cut" auch für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht. Als Releasetermin wird der 8. Dezember angegeben. Über technische oder inhaltliche Unterschiede wurde nichts gesagt, weshalb wir von einfachen 1:1-Portierungen ausgehen. Es steht jedoch leider schon fest, dass wir Spielstände von älteren Plattformen nicht übernehmen können.

Der "Yakuza 0 Director's Cut" ist bereits seit 5. Juni für Switch 2 erhältlich. Zu dieser Fassung bekamen wir bereits einiges an Material gezeigt. Eine diesbezügliche Übersicht findet ihr an dieser Stelle.