Neuer Yakuza 0 Director's Cut Trailer

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben heute einen neuen Trailer für das mit Spannung erwartete "Yakuza 0 Director's Cut" für Nintendo Switch 2 veröffentlicht, der einen Überblick über alles gibt, was das Spiel den Spielen zu bieten hat, sowie eine 1-888-YAKUZA0-Hotline, um mehr zu erfahren.

Der Director's Cut enthält mehr als 25 Minuten an neuen Filmszenen sowie einen neuen Rotlicht-Raid-Modus, der Vier-Spieler-Koop-Kampfmissionen mit Online Matchmaking bietet. In diesem brandneuen Modus könnt ihr euch mit Spielern aus aller Welt zusammentun und in sechs verschiedenen Kampfmissionen mit sechzig spielbaren Charakteren immer mächtigere Gegner zur Strecke bringen.

"Yakuza 0 Director's Cut" erscheint am 5. Juni 2025 für Nintendo Switch 2.