Auch zum Wochenausklang müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Diesmal sind die 11 bit studios davon betroffen.

Hauptgrund für die jetzigen Entlassungen bei den 11 bit studios ist die Einstellung von "Project 8". Von den insgesamt 37 Mitarbeitern des "Project 8"-Teams sollen demnach über die Hälfte in andere Projekte innerhalb des Unternehmens wechseln. Die übrigen erhalten Abfindungspakete, Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche und psychologische Beratung. Der genaue Umfang des Stellenabbaus ist aber bislang unbekannt.

Das offizielle Statement von Präsident Przemysław Marszał zu der Thematik liest sich so:

"Unsere Vision für Projekt 8, das unser erster Titel speziell für Konsolenspieler sein sollte, war kühn und aufregend. Es wurde jedoch unter ganz anderen Marktbedingungen konzipiert, als erzählerische, geschichtenreiche Spiele mehr Anklang fanden. Leider ergaben sich in diesem Fall ungelöste Probleme und Herausforderungen, die eine weitere Verlängerung des Produktionszeitraums und eine entsprechende Aufstockung des Budgets erfordern würden. In Verbindung mit den revidierten Verkaufsprognosen, die im Wesentlichen das veränderte Marktumfeld widerspiegeln, liess dies erhebliche Zweifel an der Gesamtrentabilität des Projekts aufkommen."

Die 11 bit studios wurden am 11. September 2010 gegründet und haben ihr Hauptquartier im polnischen Warschau. Dort entstanden unter anderem "Frostpunk" und "This War of Mine".