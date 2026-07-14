Entlassungen bei den 11 Bit Studios

Auch bei den 11 Bit Studios ist es leider zu einem Stellenabbau gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Demnach mussten sich die 11 Bit Studios von 20 Angestellten trennen. Hintergründe dazu liefert das offizielle Statement eines Sprechers:

"Wir müssen neue Projektteams an die aktuellen Anforderungen anpassen, unsere Ausgaben sorgfältig verwalten und Kostendisziplin wahren. Was die Versetzungen und Personalzahlen angeht, ist es uns gelungen, für die meisten unserer Mitarbeiter interne Versetzungen zu gewährleisten, damit sie ihre Karriere innerhalb des Unternehmens fortsetzen können. Für die Positionen, die leider in der Anfangsphase nicht in neue Projekte übernommen werden konnten, mussten wir jedoch die schwierige Entscheidung treffen, uns von rund 20 Mitarbeitern zu trennen."

Die 11 Bit Studios wurden am 11. September 2010 gegründet. Dort entstanden unter anderem zwei Teile von "Frostpunk" und "The Alters". Im vergangenen Jahr hatte man insgesamt 299 Mitarbeiter.