This War of Mine bekommt neue Erweiterung

Gestern feierte "This War of Mine" tatsächlich schon seinen zehnten Geburtstag. Zu diesem Anlass kündigten die 11 Bit Studios eine neue Erweiterung für den Survivaltitel an und verrieten praktischerweise auch einige Informationen dazu.

Beim "Forget Celebrations"-DLC für "This War of Mine" handelt es sich nämlich um eine Charity-Erweiterung. Wir lernen darin die Kriegskorrespondentin Katia kennen, deren Heimat bei einem Angriff zerstört wurde. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

Bisher ist die "Forget Celebrations"-Erweiterung für "This War of Mine" lediglich für den PC angekündigt, aber die übrigen Plattformen dürften ebenfalls folgen. Einen Releasetermin dafür gibt es leider noch nicht.

In "This War of Mine" spielen wir keinen Elite-Soldaten, sondern eine Gruppe von Zivilisten, welche in einer belagerten Stadt ums Überleben kämpfen und sich mit Lebensmittel- oder Medikamentenmangel sowie der ständigen Bedrohung durch Scharfschützen und feindliche Plünderer herumschlagen müssen. Der Titel bietet eine Kriegserfahrung aus einem völlig neuen Blickwinkel.

"This War of Mine" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.