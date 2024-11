DLCs können in allen Game Awards Kategorien mitmischen

Kurz vor den Nominierungen für die diesjährigen The Game Awards ist eine Änderung der Teilnahmebedingungen bekanntgegeben worden. Der offiziellen FAQ zufolge sollen Erweiterungspakete, neue Spielsaisonen, DLCs, Remakes und Remaster nun für alle Kategorien nominiert werden können. In Diskussion im Internet sehen Gamer die Erweiterung von "Elden Ring" als potenziellen Kandidat für mehrere Nominierungen. Hätte es die Regelungen bereits früher gegeben, werden Erweiterungen für Spiele wie "Xenoblade Chronicles 3" als Beispiele für potenzielle Gewinner in unterschiedlichen Kategorien gesehen.

"Die Game Awards zielen darauf ab, jedes Jahr die beste kreative und technische Arbeit zu würdigen, unabhängig vom Format der Veröffentlichung dieser Inhalte. Erweiterungspakete, neue Spielsaisons, DLCs, Remakes und Remaster sind in allen Kategorien teilnahmeberechtigt, wenn die Jury das neue kreative und technische Werk für eine Nominierung für würdig erachtet. Dabei sollten Faktoren wie die Neuheit des Inhalts und sein Preis/Wert berücksichtigt werden.“

Die nominierten Kandidaten werden morgen Abend, also am 18. November, bekannt gegeben: