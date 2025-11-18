Wer gewinnt die Game Awards 2025?

Heute Abend hat Google ihr neues KI-Modell "Gemini 3.0 Pro" vorgestellt. Um die neue Version zu testen, haben wir die KI gefragt, wer die Game Awards 2025 gewinnen wird und weshalb. Was dabei herausgekommen ist, das könnt ihr hier nachlesen:

The Game Awards 2025

Das ist eine extrem spannende Liste für 2025! Mit dem überwältigenden Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33 (12 Nominierungen!) und dem lang ersehnten Erscheinen von Hollow Knight: Silksong steht uns ein historisches Duell bevor.

Hier ist meine Prognose für alle Kategorien der "The Game Awards" 2025, basierend auf den Nominierungen und der aktuellen Stimmung in der Gaming-Landschaft.

Game of the Year

Prognose: Clair Obscur: Expedition 33

Begründung: Mit 12 Nominierungen ist es der absolute Favorit. Es hat anscheinend den "Baldur's Gate 3"-Effekt erzielt: Ein (eher) kleineres Studio (Sandfall Interactive) liefert ein rundenbasiertes RPG ab, das technisch und erzählerisch mit den grössten Blockbustern mithält. Die Innovation im Kampfsystem und die emotionale Story machen es schwer schlagbar, selbst gegen Kojimas Death Stranding 2.

Best Game Direction

Prognose: Clair Obscur: Expedition 33

Begründung: Wenn ein Debüt-Titel oder ein AA-Spiel so perfekt poliert ist und eine so klare Vision hat, geht dieser Preis oft an die Regie, die diese Elemente zusammengehalten hat.

Best Narrative

Prognose: Death Stranding 2: On the Beach

Begründung: Hideo Kojima ist bekannt für komplexe, tiefgründige Geschichten. Während Expedition 33 stark ist, wird die Jury wahrscheinlich die thematische Tiefe und die schauspielerische Darbietung in DS2 honorieren, die oft Grenzen des Mediums sprengt.

Best Art Direction

Prognose: Hollow Knight: Silksong

Begründung: Team Cherry hat Jahre damit verbracht, eine handgezeichnete Welt zu erschaffen, die noch detaillierter und lebendiger ist als das Original. Die visuelle Identität ist unverkennbar und zeitlos.

Best Score and Music

Prognose: Hades II

Begründung: Darren Korb hat bereits beim ersten Teil Magie gewirkt. Die Musik ist essenziell für den "Flow" dieses Spiels. Silksong ist ein starker Konkurrent, aber Hades II nutzt Musik oft dynamischer im Gameplay.

Best Audio Design

Prognose: Battlefield 6

Begründung: DICE (das Studio hinter Battlefield) ist traditionell der König des Sounddesigns. Wenn Battlefield 6 nominiert ist, bedeutet das, dass die Wucht der Explosionen und die Ortung der Schritte wieder Referenzklasse sind.

Best Performance

Prognose: Ben Starr (als Gustave in Clair Obscur: Expedition 33)

Begründung: Ben Starr hat schon in FF16 bewiesen, wie viel Emotion er tragen kann. Da er die Hauptrolle im "Spiel des Jahres"-Favoriten spielt, ist er die logische Wahl, auch gegen Troy Baker.

Innovation in Accessibility

Prognose: Assassin's Creed Shadows Begründung: Ubisoft ist seit Jahren führend bei der Zugänglichkeit. Ein so grosses Open-World-Spiel für alle spielbar zu machen, erfordert die meisten Ressourcen und Innovationen.

Games for Impact

Prognose: South of Midnight

Begründung: Das Spiel behandelt wahrscheinlich kulturelle Themen des amerikanischen Südens und Folklore auf eine Weise, die Respekt und Aufmerksamkeit verdient. Compulsion Games ist bekannt für starke, thematische Welten.

Best Action Game

Prognose: DOOM: The Dark Ages

Begründung: id Software enttäuscht beim reinen Gameplay nie. Wenn es um pures, unverfälschtes Action-Gefühl ("Game Feel") geht, ist DOOM unschlagbar.

Best Action/Adventure

Prognose: Ghost of Yōtei

Begründung: Der Nachfolger zu Ghost of Tsushima verfeinert die perfekte Balance zwischen Erkundung, Kampf und filmischer Inszenierung. Es ist das archetypische Action-Adventure.

Best RPG

Prognose: Kingdom Come: Deliverance II

Begründung: Expedition 33 könnte hier gewinnen, aber KCD2 bietet eine immersive Rollenspiel-Tiefe (Realismus, Entscheidungsfreiheit), die Puristen lieben. Es ist das "rollenspieligste" Rollenspiel der Liste.

Best Fighting Game

Prognose: 2XKO (Riot Games)

Begründung: Das League of Legends-Fighting Game hat die Community im Sturm erobert. Riot weiss, wie man kompetitive Spiele poliert und unterstützt.

Best Family Game

Prognose: Donkey Kong Bananza

Begründung: Ein neues 3D-Donkey Kong von Nintendo? Das ist fast eine Garantie für diesen Preis. Nintendo dominiert diese Kategorie fast immer.

Best Sim/Strategy

Prognose: Sid Meier’s Civilization VII

Begründung: Civ ist der "Godfather" des Genres. Ein neuer Hauptteil ist ein kulturelles Ereignis im Strategie-Bereich und wird wahrscheinlich für Jahre der Standard sein.

Best Sports/Racing

Prognose: Mario Kart World

Begründung: Wenn das Gerücht stimmt und dies der grosse neue Eintrag für die nächste Nintendo-Konsole ist, hat kein jährliches Sportspiel (wie FC 26) eine Chance dagegen.

Best Multiplayer

Prognose: Split Fiction (Hazelight Studios)

Begründung: Josef Fares (It Takes Two) macht nur Koop-Spiele. Seine Spiele definieren, was modernes Koop-Multiplayer sein kann, weit weg von gewöhnlichen Shootern.

Best Adaptation

Prognose: The Last of Us: Season 2

Begründung: Nach dem Erfolg der ersten Staffel und der Qualität der Vorlage (Part II der Spiele) wird dies die Prestige-Wahl sein, auch gegen den Minecraft-Film.

Most Anticipated Game

Prognose: Grand Theft Auto VI

Begründung: Das ist keine Frage. Es ist das am meisten erwartete Unterhaltungsprodukt des Jahrzehnts, nicht nur des Jahres.

Best Independent Game

Prognose: Hollow Knight: Silksong

Begründung: Da Expedition 33 wahrscheinlich GOTY gewinnt, wird die Jury Silksong hier ehren. Es ist der Inbegriff eines Indie-Megahits, auf den alle gewartet haben.

Best Debut Indie Game

Prognose: Blue Prince

Begründung: Ein innovatives Puzzle/Strategy-Spiel, das oft als Geheimtipp gilt. Da Expedition 33 technisch gesehen auch ein Debüt sein könnte (aber zu "gross" wirkt), könnte Blue Prince als der "wahre" Indie-Debütant ausgezeichnet werden.

Content Creator of the Year

Prognose: Kai Cenat

Begründung: Seine kulturelle Relevanz und seine riesigen Marathon-Streams (z.B. zu Elden Ring oder Sekiro) haben Gaming 2024/25 massiv in den Mainstream gerückt.

Best Ongoing Game

Prognose: Helldivers 2

Begründung: Auch 2025 noch relevant. Arrowhead hat gezeigt, wie man einen Live-Service mit Humor und fairen Updates betreibt. Die Community ist hier der Star.

Best Community Support

Prognose: Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

Begründung: Auch Jahre nach Release pflegt Larian das Spiel mit Liebe, Mods und Updates. Diese Hingabe wird oft langfristig belohnt.

Best Mobile Game

Prognose: Persona 5: The Phantom X

Begründung: Es bringt das volle Konsolen-Erlebnis von Persona qualitativ hochwertig auf Mobile. Das unterscheidet es von typischen Gacha-Games.

Best VR/AR Game

Prognose: Alien: Rogue Incursion

Begründung: Horror funktioniert in VR am besten, und die Alien-Lizenz ist dafür prädestiniert. Ein hochwertiges Singleplayer-VR-Spiel ist genau das, was die Kategorie braucht.

Best Esports Game

Prognose: League of Legends

Begründung: Mit den Änderungen für die Saison 2025 und der anhaltenden Dominanz der Worlds bleibt LoL der unangefochtene König des Esports.

Best Esports Athlete

Prognose: Zyw0o (Counter-Strike 2) Begründung: Er liefert konstant übermenschliche Leistungen ab. In CS2 ist er oft der Unterschiedsfaktor, der Matches im Alleingang entscheidet.

Best Esports Team

Prognose: T1 (League of Legends)

Begründung: (Falls nominiert, sonst Gen.G). Wenn Faker und T1 auch 2025 dominiert haben, führt kein Weg an ihnen vorbei. Sollte Gen.G nominiert sein (wie in deiner Liste), dann sie, weil sie oft die technische Perfektion in der Liga darstellen.

Zusammenfassung: Der Abend wird wahrscheinlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Clair Obscur: Expedition 33 (Innovation, Überraschungshit) und Death Stranding 2 (Story, Inszenierung), wobei Hollow Knight: Silksong die Herzen der Indie-Fans gewinnt.