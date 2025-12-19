The Game Awards: Anzahl der Livestreams bekannt

Veranstalter Geoff Keighley hat jetzt die Anzahl der Livestreams von den diesjährigen Game Awards verraten. So konnte im Vergleich zum Vorjahr erneut ein Zuwachs erzielt werden.

Demnach erreichten die diesjährigen Game Awards weltweit über 171 Millionen Livestreams, was im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von etwa elf Prozent darstellt. 2024 wurden nämlich "nur" mehr als 154 Millionen Livestreams erreicht.

Die simultane Spitzenzuschauerzahl für die Game Awards auf Twitch, YouTube und anderen Plattformen erreichte 4,4 Millionen. Dies ist eine Steigerung von etwa neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ein Ende des Wachstums ist also noch nicht in Sicht.

Die diesjährigen Game Awards fanden am 11. Dezember statt.