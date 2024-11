The Game Awards 2024: Die ersten musikalischen Gäste angekündigt

Die Veranstalter der Game Awards 2024 haben ihre ersten musikalischen Gäste bekannt gegeben: drei Künstler, die hinter dem Soundtrack der zweiten Staffel von Riot Games und Fortiche Production’s erfolgreicher Netflix-Animationsserie "Arcane" stehen, die auf Riot's Vorzeige-Videospiel "League of Legends" basiert.

Bei dem einmaligen Musikereignis wird das mit einem Grammy ausgezeichnete Duo "Twenty One Pilots" neben dem 19-jährigen visionären Künstler d4vd und dem Künstler "Royal & the Serpent" auftreten, die vom The Game Awards Orchester unter der Leitung des preisgekrönten Dirigenten Lorne Balfe begleitet werden. Die Auftritte werden Teil des 10-jährigen Jubiläums der The Game Awards sein, die am Donnerstag, den 12. Dezember 2024, live aus dem Peacock Theater in Los Angeles übertragen werden.

"Als Fan war ich von der Einladung, an Arcane mitzuwirken, so begeistert, dass ich in irgendeiner Weise dazu beitragen wollte. So viele Aspekte dieser Geschichte verbinden sich mit mir auf kreativer Ebene, und als die Szene geteilt wurde, wusste ich sofort das lyrische Konzept und die Richtung, die ich beim Schreiben von 'The Line' einschlagen wollte. Josh und ich sind begeistert, diesen Song bei den 2024 Game Awards zum ersten Mal auf der Bühne zu präsentieren.“

Tyler Joseph von Twenty One Pilots

"Als Gamer und echter Fan von League of Legend' war es eine grossartige Erfahrung, mit Riot Games bei der Entwicklung von Remember M' zusammenzuarbeiten - was mich auch dazu inspiriert hat, besser im Spiel zu werden.“

d4vd

"Es war mir eine grosse Ehre, Teil einer der bemerkenswertesten und atemberaubendsten Serien zu sein, die ich je gesehen habe. Als Arcane 2021 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, hat es mein Herz mit seiner tiefgründigen Geschichte, dem innovativen Kunststil und dem kraftvollen Soundtrack berührt. Seitdem habe ich davon geträumt, in irgendeiner Weise an dem Projekt mitzuarbeiten. Ich bin so dankbar und aufgeregt, dass ich diesen Moment nicht nur mit den Fans der Serie teilen kann, sondern auch mit allen anderen, die so viel Zeit und Leidenschaft in die Erschaffung eines solch wunderschönen Werks gesteckt haben."

Royal