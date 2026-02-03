The Game Awards 2026: Termin verkündet

Mittlerweile wurde auch bekannt, wann die diesjährigen Game Awards stattfinden werden. Der Ort des Geschehens steht ebenfalls bereits fest.

So hat Moderator und Veranstalter Geoff Keighley verraten, dass die Game Awards in diesem Jahr am 10. Dezember veranstaltet werden. Ort des Geschehens ist wieder das Peacock Theater in Los Angeles. Weitere Details dazu werden selbstverständlich noch folgen.

Die Game Awards 2025 fanden am 11. Dezember 2025 statt und "Clair Obscur: Expedition 33" war der Gewinner des Abends. Mit 171 Millionen Livestreams konnte zudem ein signifikanter Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr erreicht werden. In diesem Jahr könnte spannend werden, ob "Grand Theft Auto VI" tatsächlich die Punktlandung schafft und kurz davor erscheint.