The Game Awards 2023: Das wurde gezeigt

Die lange Nacht der diesjährigen Game Awards ist vorbei - und das wurde dort gezeigt:

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Erscheint am 28. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC

Pony Island 2: Panda Circus

Von den Inscryption-Machern, kommt 2025 oder 2026

The Rise of the Golden Idol

Dank Netflix und Playstack für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC

Usual June

3D-Adventure, kommt im übernächsten Jahr

Harmonium: The Musical

Musikalisches Adventure (was ja schon der Name irgendwie impliziert)

Windblown

Das neue Projekt von Motion Twin (Dead Cells) und im nächsten Jahr für PC im Early Access

Thrasher

Kommt von den Thumper-Machern im nächsten Jahr

Dave the Driver

Bekommt am 15. Dezember ein Crossover mit Dredge als Gratis-DLC

World of Goo 2

Schlappe 15 Jahre nach dem Erstling wird der Nachfolger angekündigt, erscheint irgendwann im nächsten Jahr

Metaphor: ReFantazio

Hat jetzt ein Releasefenster und wird im Herbst 2024 veröffentlicht

Exodus

Action-Rollenspiel von Archetype Entertainment mit Sci-Fi-Setting, das an Mass Effect erinnert

God of War Ragnarök

Schon am 12. Dezember erscheint der kostenlose Valhalla-DLC für das Action-Adventure

Big Walk

Neues Projekt der Entwickler von Untitled Goose Game, erscheint irgendwann 2025

Prince of Persia: The Lost Crown

Bekommt eine Woche vor Release (11. Januar 2024) eine kostenlose Demo

Senua’s Saga: Hellblade 2

Soll nun definitiv im nächsten Jahr erscheinen

Kemuri

Actionkost von Unseen

No Rest for the Wicked

Neues Projekt der Moon Studios (Ori), am 1. März 2024 gibt es mehr Infos dazu

Sega Remakes

Sega bringt Remakes von Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage und Crazy Taxi - letzteres bitte mit Original-Soundtrack. Ansonsten noch keine weiteren Infos

Dragon Ball Sparking! Zero

Nächster 3D-Prügler zur bekannten Anime-Serie

The Casting of Frank Stone

Cineastische Horror-Erfahrung von Supermassive Games, die im Dead by Daylight-Universum spielt

Visions of Mana

Neuer Serienteil, der im nächsten Jahr veröffentlicht wird

Rise of the Ronin

Erscheint am 22. März 2024

The Outlast Trials

Kommt am 5. März 2024 auch für PS5 und Xbox Series X

OD

Steht für Overdose und ist das neue Projekt von Hideo Kojima und Jordan Peele. Sieht nach Horror aus und kommt für Xbox

Jurassic Park: Survival

Von Saber Interactive, bietet Überlebenskampf aus der Ego-Perspektive

Rocket Racing

Erscheint bereits am 12. Dezember innerhalb von Fortnite und wirkt ganz spassig

Black Myth: Wukong

Hat jetzt einen Releasetermin und ist demnach ab 20. August 2024 erhältlich

Suicide Squad: Kill the Justice League

Frischer Trailer, Releasetermin (2. Februar 2024) ist hier ja schon länger bekannt

Warframe

Bekommt bekanntlich am 13. Dezember seine nächste Erweiterung (Whispers in the Walls)

Banishers: Ghosts of New Eden

Neuer Trailer, Spiel selbst kommt am 13. Februar 2024

Tales of Kenzera: Zau

In Afrika angesiedeltes Acton-Metroidvania, erscheint am 23. April 2024

Lost Records: Bloom & Rage

Aktuelles Projekt von Don't Nod Entertainment (Life is Strange), erscheint Ende 2024

The First Berserker: Khazan

Kommt von Nexon und ist ein Action-Adventure im Fantasy-Setting

Apex Legends

Ab 9. Januar 2024 beginnt ein Crossover mit Final Fantasy VII Rebirth

Honkai Star Rail

Bewegte Bilder vom nächsten Kapitel

Skull & Bones

Erscheint tatsächlich am 16. Februar 2024, was die vorherigen Gerüchte bestätigt

Blade

Frische Kost von Arkane Lyon, spielt in Paris und setzt auf die Third-Person-Perspektive

Last Sentinel

Futuristischer Open-World-Titel von den Lightspeed Studios

The First Descendant

Hat jetzt ein Releasefenster und erscheint im Sommer 2024

Zenless Zone Zero

Wurde bereits bei der gamescom Opening Night Live gezeigt, aktuell bei HoYoverse in der Mache und kommt im nächsten Jahr

Warhammer 40.000: Space Marine II

Erscheint am 9. September 2024

GTFO

Kommt bald mit dem finalen Kapitel zum Abschluss

Den of Wolves

Koop-Ego-Shooter für PC

Exoborne

Koop-Shooter von Sharkmob

Asgard’s Wrath II

Erscheint am 15. Dezember für die Meta-Quest-Headsets

Palia

Ab 14. Dezember für Switch erhältlich

No Man’s Sky

Trailer zur Evolution des Action-Adventures

Light No Fire

Neuer Titel von Hello Games (No man's Sky), der offenbar stark auf Fantasy setzt

Stormgate

War ebenfalls schon auf der gamescom Opening Night Live zu sehen

Final Fantasy XVI

Vorstellung der beiden DLCs Echoes of the Fallen (bereits erschienen) und The Rising Tide (kommt 2024)

As Dusk Falls

Erscheint am 7. März 2024 auch für PS4 und PS5

The Finals

Launchtrailer zum Free-to-Play-Shooter

Monster Hunter Wilds

Fortsetzung der Serie, kommt 2025