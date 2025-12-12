The Game Awards 2025: Das war zu sehen

Die diesjährigen Game Awards sind Geschichte und folgende Titel waren in diesem Rahmen zu sehen:

The Free Shepherd

Erkundungs-Adventure, in dem man einen Herdenhüter-Hund spielt. Kommt 2027 für PS5 und PC.

Decrepit

Düstere Fantasy-Action mit Souls- und Rogue-Elementen. Für den PC in der Mache.

Audiomech

Abstraktes Musikspiel, bei dem der Rhythmus eine zentrale Rolle spielt. Ebenfalls nur für den PC in Entwicklung.

Pragmata

Erscheint am 24. April für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC. Für letztere Plattform ist ab jetzt eine Demo verfügbar.

Solasta 2

Geht am 12. März auf dem PC in den Early Access.

TankRat

Hier kapern wir mit einer Drohne einen Panzer und ballern uns durch apokalyptische Szenarien. Erscheint im Frühjahr 2026 für PS5 und PC.

Bradley the Badger

Darin sind wir ein Dachs, erkunden eine bunte Welt und können kreative Sachen bauen. Nur für den PC in der Mache.

Stupid Never Dies

Flotte und knallbunte 3D-Action. Kommt im nächsten Jahr für PS5 und PC.

Star Wars: Fate of the Old Republic

War ja schon vorher ein heisses Gerücht. Hierbei handelt es sich um ein Singleplayer-Rollenspiel, das unter der Leitung von Casey Hudson (Mass Effect) entsteht.

John Carpenter’s Toxic Commando

Die Zombie-Action hat jetzt mit dem 12. März einen Releasetermin.

Divinity

Wurde mit einem ersten Trailer vorgestellt, dürfte nichts für zarte Gemüter werden.

4Loop

Stammt von Bad Robot Games, Publisher ist Sony und soll eine neue Art von Koop-Titel werden.

Coven of the Chicken Foot

Darin sind wir als alte Oma in Begleitung einer mystischen Monsterkreatur unterwegs. Ist nur für den PC in Entwicklung.

Ontos

Ist Ego-Abenteuer mit düsterem Sci-Fi-Setting von den "Soma"-Machern. Kommt irgendwann im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.

Zenless Zone Zero

Hierfür wurde in Form von Ye Shunguang ein neuer Charakter enthüllt.

2XKO

Kommt im Januar bekanntlich auch für PS5 und Xbox Series X.

Resident Evil Requiem

Hierfür wurde Leon S. Kennedy als zweiter spielbarer Charakter bestätigt. Er ist für die actionreicheren Abschnitte zuständig.

Order of the Sinking Star

Rätsel-Abenteuer von Jonathan Blow, setzt auf eine Vogelperspektive und bietet eine sehr grosse Spielwelt. Erscheint im Laufe des nächsten Jahres für den PC.

Exodus

Sci-Fi-Action-Rollenspiel von Wizard of the Coast mit Matthew McConaughey als Star. Wurde mit einem atmosphärischen Gameplay-Trailer näher vorgestellt und erscheint Anfang 2027 für PS5, Xbox Series X und den PC.

Warlock

Ist im „Dungeons & Dragons“-Universum angesiedelt und Tricia Helfer hat die Hauptrolle. Hier gab es einen Trailer zu sehen, Gameplay folgt im nächsten Jahr.

Screamer

Hat jetzt mit dem 26. März einen konkreten Releasetermin. Dazu wurde ein neuer Story-Trailer gezeigt.

Control Resonant

Dazu gab es ja schon länger Gerüchte und nun wurde der erste Trailer zum kommenden Remedy-Titel gezeigt. Erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC.

Gang of Dragon

Wirkt wie ein "Yakuza"-Teil, aber mit weniger Humor.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters

Kommt am 29. Mai 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch 2 wird später ebenfalls versorgt.

Tomb Raider: Catalyst

Das bereits angekündigte Comeback von Lara Croft, kommt aber erst 2027.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

War ja bereits vorher geleakt und ist tatsächlich eine Neuinterpretation des ersten Teils von 1996. Erscheint irgendwann im nächsten Jahr.

Forest 3

Scheint ein Action-Adventure aus der Ego-Perspektive zu sein.

Invincible VS

Hat jetzt mit dem 30. April 2026 einen Releasetermin und wurde mit einem neuen Trailer gewürdigt.

Orbitals

Koop-Weltraum-Abenteuer mit Raumschiff-Reisen und Hüpfabschnitten, das exklusiv für Switch 2 in Entwicklung ist.

Wuthering Waves

Pünktlich zu Weihnachten erscheint Version 3.0 mit vielen neuen Inhalten.

Diablo 4

Die nächste Erweiterung hierfür heisst "Lord of Hatred". Releasetermin dafür ist der 28. April 2026.

Marvel Rivals

Dafür wurde die sechste Season mit den Namen "Night At Museum" mit einem Trailer vorgestellt.

007 First Light

Hat einen Bösewicht, der von Lenny Kravitz gespielt wird.

Warframe

Davon wurde ein neuer Trailer mit Werner Herzog als Sprecher gezeigt.

The Seven Deadly Sins: Origin

Wurde mit einem neuen Trailer bedacht, erscheint am 28. Januar 2026.

Lords of the Fallen 2

Hiervon wurde erstes Gameplay gezeigt, dürfte nichts für zarte Gemüter werden.

Saros

Erscheint jetzt am 30. April 2026 exklusiv für PS5. Hier gab es einen neuen Story-Trailer zu sehen, der auch etwas Gameplay enthielt.

No Law

Setzt thematisch auf Cyberpunk und der erste Trailer machte schonmal Lust auf mehr.

Phasmophobia

Kommt im nächsten Jahr auch für Switch 2.

Total War: Warhammer 40,000

Wurde für PS5, Xbox Series X und den PC enthüllt, sieht vielversprechend aus.

Ace Combat 8: Wings of Theve

Wurde ebenfalls für PS5, Xbox Series X und den PC vorgestellt, soll im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.

Star Wars: Galactic Racer

Ein flotter Trailer macht ordentlich Lust auf das futuristische Rennspiel. Der Titel selbst kommt irgendwann 2026.

Out of Worlds

Sieht auch im neuen Trailer sehr schick aus, Releasefenster ist das nächste Jahr.

Duet Night Abyss

Packende Rollenspiel-Action mit Fantasy-Action-Setting, offenbar nu r für den PC in Entwicklung.

Arknights: Endfield

Hat jetzt mit dem 22. Januar 2026 auch einen Releasetermin.

Phantom Blade Zero

Wird am 9. September 2026 für PS5 und PC veröffentlicht.

Mega Man Dual Override

Wurde mit einem ersten Trailer vorgestellt, erscheint aber erst 2027.

Nioh 3

Bekommt am 29. Januar 2026 eine weitere Demo.

Highguard

Hero-Shooter im Stil von "Titanfall" und "Apex Legends". Erscheint schon am 26. Januar 2026 im Free-To-Play-Format für PS5, Xbox Series X und den PC.