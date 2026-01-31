Final Fantasy VII erscheint erneut für PC

„Final Fantasy VII“ zählt zu den populärsten Videospielen der Geschichte. Entsprechend wurde das JRPG im Laufe der Jahre für zahlreiche Plattformen neu aufgelegt. Aktuell fiebern Fans dem dritten und letzten Teil der Remake-Trilogie entgegen. Nun hat Square Enix angekündigt, dass das ursprünglich für die PlayStation 1 veröffentlichte Rollenspiel schon bald mit zahlreichen Verbesserungen erneut über Steam erscheinen wird.

Eine PC-Version der Abenteuer um Cloud, Tifa und Co. ist dabei keineswegs neu: Bereits wenige Jahre nach dem ursprünglichen Release folgte eine Umsetzung für Microsoft Windows, die 2013 mit zusätzlichen Inhalten und leicht verbesserter Optik erneut veröffentlicht wurde. Auf dieser Version soll die nun angekündigte Neuauflage aufbauen – sie jedoch gleichzeitig vollständig ersetzen, wie Square Enix bestätigte.

Die derzeitige Steam-Fassung trägt den Beinamen 2013 Edition und wird nach Veröffentlichung der neuen Version aus dem Store entfernt. Besitzerinnen und Besitzer dieser Ausgabe erhalten das Upgrade kostenlos und können auch künftig beide Versionen von „Final Fantasy VII“ in ihrer Steam-Bibliothek auswählen.

Welche zusätzlichen Inhalte oder konkreten Verbesserungen die Neuauflage bieten wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.