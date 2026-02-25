Miese Kritiken nach Wiederveröffentlichung

„Final Fantasy VII“ ist mittlerweile in zahlreichen unterschiedlichen Versionen erhältlich. Erst kürzlich wurde über Steam eine neue Fassung des ursprünglichen PlayStation-1-Klassikers veröffentlicht. Doch statt die Neuauflage begeistert in die eigene Steam-Bibliothek aufzunehmen, raten viele Fans aktuell von einem Kauf ab. Was ist passiert?

Bereits vor einigen Wochen kündigte Square Enix an, die bislang für PC und Steam verfügbare Version von „Final Fantasy VII“ aus dem Store zu entfernen und durch eine neuere, vermeintlich bessere Fassung zu ersetzen. Gesagt, getan: Seit dem gestrigen Dienstag steht die Neufassung zum Kauf bereit. Allerdings scheint es bei der Entwicklung oder Umsetzung zu zahlreichen technischen Problemen gekommen zu sein. Entsprechend desaströs fällt auch die aktuelle Nutzerbewertung aus, die bei „mostly negative“ liegt.

Spieler berichten unter anderem von asynchron ablaufenden Zwischensequenzen, unnötig beschleunigten Kämpfen sowie stark schwankenden Bildraten. Die FPS pendeln dabei teils unkontrolliert zwischen 15 und 30 Bildern pro Sekunde. Zwar sollen laut einzelnen Usern bereits erste Hotfixes veröffentlicht worden sein, dennoch scheint sich die Mehrheit der Community bereits ein klares Urteil gebildet zu haben.

Die ursprüngliche Fassung von „Final Fantasy VII“ ist weiterhin für PC sowie für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich. Darüber hinaus steht das Rollenspiel auch für iOS- und Android-Geräte in den jeweiligen Stores oder als Retail-Version im Handel zur Verfügung.