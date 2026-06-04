JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven: Remaster in Planung?

Es könnte sein, dass Bandai Namco und CyberConnect 2 aktuell an einem Remaster von "JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven" arbeiten. Zumindest wurde jetzt ein erster Hinweis darauf gesichtet.

Demnach ist in Brasilien die Altersfreigabe für "JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven R" aufgetaucht. Hierbei könnte es sich um ein Remaster von "JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven" handeln, aber bestätigt ist bisher noch nichts, zumal sich von offizieller Seite auch noch nicht zu dem Thema geäussert wurde.

Die Remaster-Theorie wird auch davon gestützt, dass bei "JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle" ebenso verfahren wurde. Nach einem PS3-Release wurde "JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R" nämlich im September 2022 für die aktuellen Konsolen veröffentlicht.

"JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven" erschien in PAL-Gefilden am 1. Juli 2016 für PS4.