Weiteres Material aus Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Crystal Dynamics hat weiteres Material aus dem kommenden "Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered" veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier kommt es:

Hier wird uns über eine halbe Minute lang ein Bosskampf aus "Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered" gezeigt. Dabei werden auch die optischen Verbesserungen hervorgehoben. Ausserdem erfahren wir, dass es nun etwa auch eine Karte und einen Kompass geben wird.

Jahrhunderte, nachdem unser ehemaliger Meister Kain uns verraten und hingerichtet hat, erheben wir uns in "Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered" erneut und begeben uns auf eine unerbittliche Suche nach Rache. Wir töten unsere ehemaligen Vampirbrüder mit unseren Klauen, Blitzen aus telekinetischer Energie und der elementaren Gespenstklinge und erlangen Stärke, indem wir die Seelen unserer Gegner verschlingen.

"Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered" erscheint am 10. Dezember für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.