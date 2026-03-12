1348 Ex Voto im Launch-Trailer

Das unabhängige italienische Studio Sedleo und der französische Publisher Dear Villagers haben den Launch-Trailer zu "1348 ex Voto" veröffentlicht.

Das Action-Adventure erzählt die Geschichte von Aeta (gesprochen von Alby Baldwin), die sich ihren Weg durch das mittelalterliche Italien bahnt, um ihre engste Gefährtin Bianca (Jennifer English) zu finden. Erstellt von einem Team erfahrener Indie-Entwickler, werdet ihr als Aeta, eine junge fahrende Ritterin, auf eurem Weg zum Rittertum und dem Ziel, Bianca zu retten, auf eine Reihe von Prüfungen stossen. Dabei werdet ihr fanatischen Eiferern, umherziehenden Banditen und kampferprobten Söldnern gegenüberstehen – alles vor dem Hintergrund einer grassierenden Pest, die eine bereits fragile Gesellschaft zu zerreissen droht.

" "1348 Ex Voto ist im Kern eine Geschichte darüber, ob der Zweck jemals die Mittel heiligt, und erkundet die Kosten von Notwendigkeit, Ideologie und Freiheit. Wir haben es mit all unserer Leidenschaft gestaltet und als kleines Indie-Team sind wir dankbar, es bescheiden mit euch zu teilen. Wir hoffen, dass es bei euch so tief nachhallt wie bei uns."

Fabiola Martelli, Executive Producer und Tom Oceano, Game Director

"1348 Ex Voto" ist nun für PC erhältlich. Die PS5-Fassung erscheint am 4. Juni 2026.