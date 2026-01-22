1348 Ex Voto erscheint im März - Xbox Version eingestellt!

Das unabhängige italienische Studio Sedleo und der französische Publisher Dear Villagers haben heute das Release-Datum von "1348 Ex Voto" für den 12. März 2026 angekündigt. Das Action-Adventure erscheint für PC und PlayStation 5 erhältlich sein. Die zuvor angekündigte Xbox-Version wurde eingestellt, um die Ressourcen des Studios auf die bestmögliche Spielerfahrung für PC und PlayStation zu konzentrieren.

"1348 Ex Voto" erzählt die Geschichte von Aeta (gesprochen von Alby Baldwin), deren Suche nach ihrer engen Verbündeten Bianca (gesprochen von Jennifer English) durch das gefährliche mittelalterliche Italien führt. Als fahrende Ritterin stellt sich Aeta einer Prüfung nach der anderen auf dem Weg zum Rittertum und ihrem ultimativen Ziel, Bianca zu retten. Aus der Feder erfahrener Indie-Entwickler beinhaltet ihre Reise umherziehende Banditen, Fanatiker und kaltblütige Söldner. All das vor dem Hintergrund einer verheerenden Pest, welche die bereits fragile Gesellschaft bedroht.

"Alles in unserer Geschichte ist persönlich: Es geht um Moralvorstellungen, Ambitionen und Entscheidungen. Wer wir sein wollen und wer wir werden dürfen. Ob unsere Mittel, dafür oder dagegen zu kämpfen, unser Ziel rechtfertigen. Wir hoffen, dass diese Themen bei den Spielern von 1348 Ex Voto Anklang finden werden."

Tom Oceano, Game Director und Fabiola Martelli, Executive Producer