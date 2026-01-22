1348 Ex Voto: Erscheinungstermin bekannt

Dear Villagers hat einen Erscheinungstermin für "1348 Ex Voto". So wird das Adventure im März erhältlich sein.

Konkret erscheint "1348 Ex Voto" am 12. März. Als Plattformen werden PS5 und PC angegeben. Über Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen wird nichts gesagt. Weitere Versionen des Titels, etwa für Xbox Series X oder Switch 2, sind ausserdem offenbar nicht in Planung, aber das kann sich ja theoretisch noch ändern.

Schon jetzt gibt es einen neuen Release Date Trailer zu "1348 Ex Voto" zu sehen. Dieser stimmt uns über eineinhalb Minuten lang mit einer atmosphärischen Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen auf den Titel ein.

"1348 Ex Voto" war im August 2025 angekündigt worden.