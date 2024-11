Silent Hill 2: Alle Monster weiblich

Das "Silent Hill"-Franchise ist bekannt für seine besonders furchterregenden Gegner, welche schon lange Kult-Status erreichten. Nun hat Art Director Masahiro Ito etwas über "Silent Hill 2" verraten, worüber Fans schon seit längerem spekulieren: Jedes Monster und jede Kreatur aus dem Spiel ist weiblich. Ausnahmen bilden der ikonische Pyramid Head und Abstract Daddy, bei dem es sich um eine Projektion von Angela handelt, wie Ito in den folgenden Posts erklärt:

Die Lösung des Rätsels liegt darin, dass es sich bei den Kreaturen um Projektionen der Hauptfigur James Sunderland von seiner Frau Mary handelt. Der Hintergrund ergibt sich erst nach einer Spoilerwarnung: James findet sich in der bedrohlichen Stadt wieder, nachdem er seine Frau umgebracht hatte. Was wir in "Silent Hill 2" erleben ist somit James Umgang mit seinen Schuldgefühlen.