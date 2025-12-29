Silent Hill soll jährlich erscheinen

Lange lag das "Silent Hill"-Franchise auf Eis, doch seit dem Remake von "Silent Hill 2" im Jahr 2024 ist das Horror-Universum auch jüngeren Gamern ein Begriff. Das in den 2000er-Jahren überaus beliebte Franchise erlebt gerade eine Renaissance. Dies soll so bleiben, denn Konamis Ziel ist es, jedes Jahr ein neues "Silent Hill" herauszubringen, wie wir von dem Produzenten Motoi Okamoto auf der Website Famitsu erfahren. Es handelt sich um eine Absicht, ob dies auch wirklich gelingt, wissen die Beteiligten noch nicht.

Aktuell wurde mit "Silent Hill 2 Remake" im Oktober 2024 und "Silent Hill f" im September 2025 das zweite Jahr erfüllt, womit also bisher ein Release im Herbst angepeilt wurde. Bei den anstehenden Spielen, die den jährlichen Release erfüllen sollen, sind angekündigte, aber auch unangekündigte Spiele gemeint. Es ist anzunehmen, dass "Silent Hill: Townfall" im Jahr 2026 erscheinen wird, allerdings ist dies noch nicht offiziell von Konami bestätigt worden. Ein Leak hat bereits einen Release am 26. März 2026 vorausgesagt.