Silent Hill- und Siren-Schöpfer arbeitet an neuem Spiel

Der japanische Game-Designer Keiichiro Toyama, bekannt als Schöpfer der Reihen "Silent Hill", "Siren" und "Gravity Rush", arbeitet an einem neuen, noch unangekündigten Projekt. Für die Entwicklung sucht sein Studio aktuell zusätzliche Mitarbeitende.

Das Team von Bokeh Game Studio hat einen offenen Aufruf gestartet, um Entwickler für ein „neues Grossprojekt“ zu rekrutieren. Laut Toyama befinde sich das Spiel noch in einer frühen Phase, weshalb neue Teammitglieder die Möglichkeit hätten, das Projekt von Beginn an mitzugestalten.

Der Designer bezeichnete das Horror-Actionspiel Slitterhead – das 2024 erschienen ist – rückblickend als eine Art Startpunkt für das Studio. Mit dem Debüt habe man zunächst beweisen wollen, dass das Team in seiner neuen Konstellation überhaupt ein Spiel entwickeln könne.

Aktuell beschäftigt das Studio rund 35 Mitarbeitende, die bereits alle an dem neuen Titel arbeiten. Um die Entwicklung voranzutreiben, sollen mindestens 16 weitere Kräfte eingestellt werden – darunter Programmierer, Künstler, Game Designer und Marketing-Spezialisten.