Guild Wars: Reforged-Update vorgestellt

Entwickler ArenaNet und Entwicklerpartnerstudio 2weeks haben das Reforged-Update für "Guild Wars" in Aussicht gestellt. Was sich dahinter verbirgt, verriet man gleichzeitig auch.

Das Reforged-Update erweitert "Guild Wars" etwa um Controller-Unterstützung sowie eine realistischere Grafik. Ab 3. Dezember wird "Guild Wars Reforged" demnach als neues Komplettpaket veröffentlicht, welches die vollständige Bibliothek aller Inhalte des ersten "Guild Wars" enthält, einschliesslich der Erweiterungen "Prophecies", "Factions", "Nightfall" und "Eye of the North". Das Update ist für alle aktiven Spieler von "Guild Wars" kostenlos und bietet zum ersten Mal XInput-Controller-Support, inklusive umfassender Umbelegungsmöglichkeiten für den Controller.

Dieses rundum verbesserte "Guild Wars"-Erlebnis beschränkt sich aber nicht auf Controller-Optionen, denn das Update verbessert auch die Funktionalität durch die neue Unterstützung hoher DPI-Werte für moderne hochauflösende Monitore, frische HD-Elemente für Symbole in der UI des Spiels, neue Umgebungsverdeckung- und dynamische Skybloom-Effekte, mehr Optionen für Schriftartgrössen für Spieltexte, Unterstützung von 3D-Audio-Effekten mit Software-Emulation von Environmental Audio Extension (EAX) sowie einen neuen Quest-Wegweiser, der Spielern bei der Navigation zu ihrem nächsten Abenteuer hilft.