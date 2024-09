An Siren erinnerndes Spiel bekommt Alterseinstufung

Das auf der PlayStation 2 erschienene "Forbidden Siren" könnte demnächst vielleicht einen Re-Release für die PlayStation 5 bekommen, nachdem es bereits eine Weile in dem Emulator der PlayStation 4 (PSN) zugänglich ist. In Korea hat gerade nämlich ein Spiel, das der Beschreibung nach zu dem Titel passt, eine Alterseinstufung bekommen, worauf der User 'LastGrail' unter 'GamingLeaksAndRumors' auf *Reddit aufmerksam macht.

Möglicherweise ist sogar ein neuer Titel im "Siren"-Universum in der Mache. So ist bekannt, dass das mittlerweile zu Sony gehörende Studio Firesprite an einem "düsteren" AAA-Titel arbeitet. Die Beschreibungen auch in anderen Jobausschreibungen deuten insgesamt auf einen Horror-Titel, auch wenn noch keine Details bekannt sind. Schliesslich kam die Website MP1ST anhand mehrerer Hinweise auf den Schluss, es handele sich bei Firesprites Spiel um ein neues "Siren".