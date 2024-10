Forbidden Siren im PlayStation Network gelistet

Als letzte Woche eine Alterseinstufung für ein an "Forbidden Siren" erinnerndes Projekt in Korea erschien, war noch nicht klar, worum es sich handelt. Nun wissen wir mehr, wobei noch nichts von Sony bestätigt wurde. Ein Eintrag im PlayStation Network deutet darauf hin, dass der einfach als "Siren" bekannte Klassiker am 15. Oktober einen Re-Release erhält.

Da "Siren" schon seit längerem über den PS2-Emulator im Rahmen von PS Plus Premium spielbar ist, kommt der vermeintliche Re-Release mit einigen Verbesserungen und Erleichterungen. So können wir uns über neu gerenderte Grafiken, die Möglichkeit zum Zurückspulen und Schnellspeichern sowie Videofilter freuen, vergleichbar zu anderen PS Klassikern, die mit einem PS Plus Abo zugänglich sind. Ob auch "Siren" im Rahmen eines Abos verfügbar sein wird, geht aus dem Eintrag allerdings nicht hervor.