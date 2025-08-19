Dawn of War IV als Weltpremiere auf der ONL

In der düsteren Finsternis der fernen Zukunft ist der Krieg in die verwüstete Welt von Kronus zurückgekehrt. "Warhammer 40,000: Dawn of War IV" wurde an der ONL vorgestellt - den lang erwarteten neue Teil der legendären Echtzeit-Strategiespielreihe.

Die weltweite Enthüllung umfasste einen brandneuen, filmreifen CGI-Trailer, der den Fans einen ersten Einblick in die brutalen, gross angelegten Konflikte gab, für die die Reihe bekannt ist. Narrativ lässt uns der Trailer durch die Augen von Cyrus sehen, einem Captain der 10. Kompanie der Blood Ravens.

"Warhammer 40,000: Dawn of War IV" ist die Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe, mit klassischem Basisaufbau, grossen Armeen und tiefgreifendem strategischem Gameplay. All das wird durch moderne Innovationen und eine neue Story zum Leben erweckt. Dreh- und Angelpunkt der dramatischen Ereignisse ist der legendäre Planet Kronus, etwa 200 Jahre nach den Ereignissen von "Dawn of War: Dark Crusade".