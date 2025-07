August-Termin für die Definitive Edition von Warhammer 40.000: Dawn of War

Nachdem bereits im Mai eine Definitive Edition von "Warhammer 40.000: Dawn of War" in Aussicht gestellt worden war, gibt es jetzt auch einen konkreten Releasetermin dafür. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

Demnach ist die Definitive Edition von "Warhammer 40.000: Dawn of War" ab 14. August für den PC erhältlich. Ein neuer Enhanced Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns knapp zweieinhalb Minuten lang hauptsächlich mit packenden Story-Sequenzen auf das Spiel ein.

Die Definitive Edition von "Warhammer 40,000: Dawn of War" ist das ultimative "Dawn of War"-Erlebnis mit dem Originalspiel und allen Erweiterungen, dazu mit besserer Grafik, einer optimierten Kamera und 64-Bit-Plattform-Unterstützung. Nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2004 etablierte sich der Titel seinerzeit schnell als eines der besten Echtzeit-Strategiespiele aller Zeiten und als Hommage an die legendäre ferne Zukunft des 41. Jahrtausends vom Studio Games Workshop.