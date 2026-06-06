1666: Amsterdam endlich enthüllt

Panache Digital Games, das Studio hinter "Ancestors: The Humankind Odyssey", hat heute "1666: Amsterdam" enthüllt, ein dunkles, story-basiertes Third-Person-Action-Adventure von Creative Director Patrice Désilets.

Ein kostenloser, spielbarer Prolog ist ab sofort für den PC verfügbar. Dieser eigenständige erzählerische Teaser, der etwa 30 Minuten dauert, stellt die Welt, die Charaktere und das zentrale Geheimnis von "1666: Amsterdam" vor.

Was sich in Amsterdam abspielen wird, hat nicht dort begonnen. Es wurde in Gang gesetzt, lange bevor der erste Kanal gegraben und bevor der erste Stein benannt wurde. Im Jahr 1333 wurden die Verträge besiegelt. Und seitdem steht die Stadt unter deren Einfluss. Der Sammler ist nun eingesetzt. Während der Zyklus sein Ende erreicht, beginnt ein anderer.

*Das vollständige Spiel soll 2026 im Early Access für den PC erscheinen, wobei Konsolenversionen für einen späteren Zeitpunkt geplant sind. *