1666: Amsterdam: Kommentiertes Gameplay Feature

Entwickler Panache Digital Games hat ein kommentiertes Gameplay Feature zu "1666: Amsterdam" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast zwei Minuten lang in erster Linie die Spielwelt von "1666: Amsterdam" vorgestellt. Einige der Charaktere lernen wir in diesem Zusammenhang aber auch kennen. Gewürzt werden die einzelnen Sequenzen durch ergänzende Kommentare von Mitbegründer und Executive Producer Jean-François Boivin.

Bereits Mitte des Monats hatten die Entwickler bestätigt, dass in frühen Versionen von "1666: Amsterdam" und in Werbematerialien generative KI zum Einsatz kam. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"1666: Amsterdam" startet noch in diesem Jahr auf dem PC in den Early Access. Konsolenumsetzungen werden dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen.