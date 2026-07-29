1666: Amsterdam - Neues Video

Panache Digital Games hat ein neues Feature-Video zu "1666: Amsterdam" veröffentlicht: Lernt Noa kennen, Erbe einer alten Blutlinie von Zaindaris, deren Aufgabe es ist, die Originals zu jagen, und Aaron, der auf mysteriöse Weise 300 Jahre in die Vergangenheit beschworen wurde und im Körper einer Katze gefangen ist.

Über Jahrhunderte hinweg miteinander verbunden, müssen die beiden als Einheit zusammenarbeiten, um verborgene Wahrheiten aufzudecken und sich einer alten Macht zu stellen, die das Gleichgewicht der Welt bedroht.

Dieses neue Gameplay-Feature bietet zudem einen genaueren Blick auf die mystischen Werkzeuge und Kräfte, die Noas Reise prägen, und auf die einzigartige Verbindung, die ihr Abenteuer bestimmt.