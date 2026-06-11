1666: Amsterdam: KI-Inhalte bestätigt

Entwickler Panache Digital Games hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass in frühen Versionen von "1666: Amsterdam" und in Werbematerialien generative KI zum Einsatz kam. Zuvor war die Community auf entsprechende Hinweise gestossen.

Demnach stellte Panache Digital Games fest, dass einige frühe Grafiken von "1666: Amsterdam" versehentlich in den unlängst veröffentlichten Prolog gelangten. Betroffen sind laut Entwickler mehrere Porträts im Spiel und externe Marketingmaterialien.

Man kündigte an, sämtliche fraglichen Inhalte zu überprüfen und in einem kommenden Update durch von Künstlern erstellte Fassungen zu ersetzen. Das Studio sprach gleichzeitig von einem Versehen und entschuldigte sich für die entstandene Kritik. Zudem betonte Panache Digital Games, dass weder die Early-Access-Version noch die spätere Vollversion KI-generierte Inhalte enthalten werden.

"1666: Amsterdam" war beim diesjährigen Summer Game Fest enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"1666: Amsterdam" startet noch in diesem Jahr auf dem PC in den Early Access. Konsolenumsetzungen werden dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen.