1666: Amsterdam: Blick hinter die Kulissen

Entwickler Panache Digital Games gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen von "1666: Amsterdam". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich mehr als 13 Minuten lang intime Einblicke in die Entstehung von "1666: Amsterdam" geboten. So hebt man etwa zentrale Aspekte des Spiels hervor und lässt auch einzelne Entwickler zu Wort kommen. Dazu passende In-Game-Sequenzen werden natürlich ebenfalls gezeigt.

Erst Ende Juni war ein kommentiertes Gameplay Feature zu "1666: Amsterdam" ins Netz gestellt worden. Unsere zugehörige Meldung könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"1666: Amsterdam" startet noch in diesem Jahr auf dem PC in den Early Access. Konsolenumsetzungen werden dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen.