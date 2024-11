Dragon Age: Remaster der Trilogie nur schwer möglich

Creative Director John Epler wurde jetzt gefragt, ob nicht auch ein Remaster der Trilogie von "Dragon Age" möglich ist, da es ja durch das kürzlich erschienene "Dragon Age: The Veilguard" sicher auch einige neue Spieler der Reihe gibt. Die Antwort machte dann insgesamt wenig Hoffnung darauf.

Epler erklärte dazu nämlich, dass ein Remaster der Trilogie von "Dragon Age" nur schwer umzusetzen ist. Der Hauptgrund dafür ist, dass nur noch wenige Leute bei BioWare wissen, wie die alte Engine überhaupt funktioniert. Immerhin ist der erste Teil bereits im Jahr 2009 veröffentlicht worden.

Zum Vergleich: Alle Teile von "Mass Effect" wurden auf der Unreal Engine 3 entwickelt, konnten am Ende also relativ unkompliziert in eine Trilogie gepackt werden. "Dragon Age: Inquisition" entstand dagegen mit Hilfe der Frostbite-Engine und die ersten beiden Ableger von Ableger von "Dragon Age" griffen sogar auf die hauseigene Eclipse-Engine zurück.

"Dragon Age: The Veilguard" erschien am 31. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.