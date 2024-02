Mario vs. Donkey Kong: Demo verfügbar

Die Spielzeuge sind wieder los! In "Mario vs. Donkey Kong" plündert Donkey Kong die Spielzeugfabrik und will sich mit den erbeuteten Mini-Marios aus dem Staub machen. Nur Mario kann ihn aufhalten – und einen ersten Eindruck dieser erneut entflammten Rivalität zweier Widersacher erhalten ihr mit der ab heute verfügbaren Demo. Noch bevor die Vollversion am 16. Februar erscheint, könnt ihr so die ersten vier Level des Spiels ausprobieren.

In "Mario vs. Donkey Kong" müsset ihr Rätsel lösen, Sprungeinlagen meistern und die Schlüssel finden, mit denen sie die Mini-Marios retten und Donkey Kong überlisten. Dank des neuen lokalen Ko-op-Modus, der auch in der Demo verfügbar ist, könnt ihr dies nun sogar zu zweit tun. Zwei Spieler schnappen sich dazu einfach je einen Joy-Con-Controller und bilden als Mario und Toad ein schlagkräftiges Team. Mit den neuen Spielweisen "Entspannt" und "Klassisch" könnt ihr den Anspruch des Abenteuers zudem an ihre Fähigkeiten anpassen. Der klassische Stil bietet den gleichen Schwierigkeitsgrad wie die Original-Version für Game Boy Advance. Wer es etwas einfacher angehen möchte, kann die andere Option wählen. In diesem Modus gibt es kein Zeitlimit, und man kann von Speicherpunkten aus immer wieder neu starten.