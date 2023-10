Hitman: Blood Money auch für iOS, Android & Switch

Feral Interactive stellt Portierungen von "Hitman: Blood Money" für iOS, Android und Switch in Aussicht. Ein Trailer begleitet die Ankündigung.

Generell ist angedacht, dass die neuen Versionen von "Hitman: Blood Money" den spielerischen Charme des Originals erhalten und gleichzeitig kräftig modernisiert werden. An neue Features wird ebenfalls gedacht. So gibt es nun etwa einen sogenannten "Instinct Mode" oder eine Mini-Map. Da inzwischen natürlich auch weitere Serienteile veröffentlicht wurden, kann man sich ja bei deren erfolgreichen Kernelementen bedienen.

"Hitman: Blood Money" erschien ursprünglich am 26. Mai 2006 für PS2, Xbox, Xbox 360 und den PC. PS4 und Xbox One folgten am 11. Januar 2019. Die jetzt angekündigten Umsetzungen für iOS und Android folgen im Herbst. Die Switch wird schliesslich im Winter bedient.