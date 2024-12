Unveröffentlichtes Halo-Paket mit originaler Demo geleaked

Über die Feiertage wurde ein fast 100 GB grosses Paket an "Halo" aus der Zeit von Entwicklerstudio Bungie geleaked. Mit dabei sind Inhalte des originalen "Halo", über "Halo: Reach" und selbst zu der frühen "Halo: Master Chief Collection". Einer der Highlights ist die von Steve Jobs vorgestellte MacWorld Demo aus dem Jahr 1999, die weltweit erste öffentliche Vorführung von "Halo", die sich von dem späteren "Halo" für die originale Xbox unterscheidet.

Der Leak geht scheinbar auf Mitglieder des Halo Digsite Teams zurück, einer Gruppe von Moddern, die beauftragt wurde gemeinsam mit 343 Industries beziehungsweise heute Halo Studios die Archive durchzuforsten und unveröffentlichte Inhalte zum Leben zu erwecken. Das aus Freiwilligen bestehende Team verkleinerte sich zuletzt, weil einige Mitglieder nicht mehr für keinen Lohn für Microsoft arbeiten wollten, was sie teilweise auch in Vollzeit taten. Einige Mitglieder deuteten zudem an, dass die Halo Studios die Digsite-Inhalte nicht als offizielle Halo-Inhalte betrachten und kaum Inhalte offiziell veröffentlichten. Dem Digisite-Team sind die originalen E3-Demo-Level von "Halo" und "Halo 2" für "Halo: The Master Chief Collection" zu verdanken.