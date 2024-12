Gerücht – The Elder Scrolls 4: Oblivion bekommt Remake

Obwohl "The Elder Scrolls 4: Oblivion" schon 18 Jahre auf dem Buckel hat, erfreut es sich nach wie vor grosser Beliebtheit und erheitert Internetnutzer mit zahlreichen Memes. Möglicherweise werden wir bald mehr von dem RPG-Klassiker zu sehen bekommen, denn derzeit macht ein unerwartetes Gerücht die Runde. Demnach könnte der Vorgänger von "Skyrim" 2025 ein Remake in der Unreal Engine 5 bekommen.

Wie Insider Gaming berichtet, ist das Gerücht auf Reddit aufgekommen. Der ursprüngliche Beitrag wurde zwar gelöscht, der Leak jedoch von den Betreibern des GamingLeaksAndRumours-Subreddits als echt eingestuft. Als Quelle wurde ein Mitarbeiter von Virtuos genannt, welches bereits zahlreiche Remakes und Remaster anging und auch an "Metal Gear Solid Delta" arbeitet. Als Zeitfenster für das vermeintliche "The Elder Scrolls 4: Oblivion"-Remake wurde spät in 2024 oder früh im Jahr 2025 angegeben, was wegen des bald endenden Jahres beides aufgrund einer ausbleibenden Ankündigung jedoch unrealistisch erscheint.