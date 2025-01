Gerücht um Release-Monat von The Elder Scrolls IV: Oblivion Projekt

"The Elder Scrolls IV: Oblivion" bekommt laut Gerüchten ein Remake, worüber wir kurz vor Weihnachten berichteten. Obwohl es noch kein Wort von offizieller Seite zu dem Projekt gibt, ist bereits die Rede davon, wann das vermeintliche Spiel erscheinen soll. Auch wenn es sich noch ändern kann, ist "The Elder Scrolls IV: Oblivion" den Angaben zufolge für Juni geplant.

Das Gerücht über einen Release im Juni geht auf den in der Regel gut informierten, aber nicht vor Fehlern gefeiten 'Nate the Hate' zurück. Erstmals hörten wir von einem "The Elder Scrolls IV: Oblivion"-Projekt im September 2023, allerdings wurde damals ein Remaster geleaked (wir berichteten an dieser Stelle). Danach war allerdings stets die Rede von einem Remake. Ein aktueller Hinweis darauf findet sich auf der Karriere-Plattform LinkedIn, siehe der Tweet weiter unten, wo der Technical Art Director von Virtuos angibt, an einem unangekündigten Unreal Engine 4-Projekt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X zu arbeiten, wovon viele überzeugt sind. Viele sind davon überzeugt, dass es sich dabei um das heiss ersehnte Remake des "Skyrim"-Vorgängers handelt.