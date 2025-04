Neue Hinweise auf ein Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion

Seit Januar hören wir immer wieder von einem Remaster von "The Elder Scrolls IV: Oblivion". Nun verdichten sich die Hinweise, dass es bald zu einer offiziellen Vorstellung kommen dürfte.

So sind etwa bei Reddit neue geleakte Screenshots zu einem Remaster von "The Elder Scrolls IV: Oblivion" zu bewundern. Diese stammen von der Website von Virtuos und deuten auf eine baldige Enthüllung des Spiels hin. Es gab sogar bereits Gerüchte über einen Shadow Drop in dieser oder der nächsten Woche, aber solange dazu nichts offiziell ist, müssen wir es eben als Gerücht verbuchen.

Bereits im Jahr 2020 wurde eine Neuauflage von "The Elder Scrolls IV: Oblivion" auf geleakten Dokumenten von Microsoft genannt und etwa drei Jahre später postete ein ehemaliger Angestellter des chinesischen Studios Virtuos bei Reddit, dass sich ein entsprechendes Projekt in der Mache befinde.

Das Remaster von "The Elder Scrolls IV: Oblivion" ist angeblich für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.