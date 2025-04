Livestream zum Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion angekündigt

Die sprichwörtliche Katze ist aus dem Sack: Bethesda hat einen Livestream zum schon seit längerem durch die Gerüchteküchen zirkulierenden Remaster von "The Elder Scrolls IV: Oblivion" in Aussicht gestellt. Dieser kann bereits heute um 17 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Was genau gezeigt wird, ist natürlich noch unklar, aber ein Trailer und In-Game-Material zur Neuauflage von "The Elder Scrolls IV: Oblivion" sollten wohl gesichert sein. Ein (hoffentlich naher) Releasetermin wäre dann die sprichwörtliche Kirsche auf der Sahnetorte, aber wir wollen ja jetzt mal nicht zu optimistisch sein.

Bereits im Jahr 2020 wurde eine Neuauflage von "The Elder Scrolls IV: Oblivion" in geleakten Dokumenten von Microsoft genannt und etwa drei Jahre später postete ein ehemaliger Angestellter des chinesischen Studios Virtuos bei Reddit, dass sich ein entsprechendes Projekt in der Mache befinde.

Das Remaster von "The Elder Scrolls IV: Oblivion" ist angeblich für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.