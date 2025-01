Umstrukturierungen bei BioWare

Auch bei BioWare ist es mittlerweile zu einigen Umstrukturierungen gekommen. Ein offizielles Statement von General Manager Gary McKay zu diesem Thema liegt bereits vor.

Demnach sind viele Angestellte von BioWare nach der Fertigstellung von "Dragon Age: The Veilguard" an anderen Orten bei Electronic Arts untergekommen. Gleichzeitig werkelt ein Kernteam unter der Leitung von Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts und Parrish Ley bereits am nächsten "Mass Effect". Das Projekt sei jedoch aktuell noch in einem Stadium, wo es nicht die Unterstützung eines kompletten Studios brauche. BioWare ist folglich also verkleinert worden.

Die offiziellen Worte von General Manager Gary McKay lesen sich folgendermassen:

"Heute wenden wir uns der Zukunft zu und bereiten uns auf das nächste Kapitel in der Geschichte von BioWare vor. Wie wir im August 2023 angekündigt haben, ändern wir die Art und Weise, wie wir Spiele entwickeln, um den Anforderungen unserer kommenden Projekte gerecht zu werden und uns an die höchsten Qualitätsstandards zu halten. Nach der Veröffentlichung von Dragon Age: The Veilguard entwickelt nun ein Kernteam von BioWare das nächste Mass Effect-Spiel unter der Leitung von Veteranen der ursprünglichen Trilogie, darunter Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts, Parrish Ley und andere. Im Einklang mit unserem unermüdlichen Engagement für Innovationen während der Entwicklung und Veröffentlichung von Mass Effect haben wir uns selbst herausgefordert, tiefgreifend darüber nachzudenken, wie wir unseren Fans das beste Erlebnis bieten können. Wir nutzen diese Gelegenheit zwischen den vollen Entwicklungszyklen, um unsere Arbeitsweise bei BioWare neu zu gestalten. In diesem Stadium der Entwicklung benötigen wir keine Unterstützung durch das gesamte Studio. Wir haben unglaubliche Talente hier bei BioWare, und deshalb haben wir in den letzten Monaten fleissig daran gearbeitet, viele unserer Kollegen mit anderen Teams bei EA zusammenzubringen, die offene Stellen hatten, die gut zu uns passten. Mit den heutigen Neuigkeiten wird BioWare zu einem agileren, fokussierten Studio, das unvergessliche RPGs produziert. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung beim Aufbau einer neuen Zukunft für BioWare."

BioWare wurde am 1. Februar 1995 gegründet. Im Jahr 2019 hatte man 320 Angestellte.