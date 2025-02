Update zu den Umstrukturierungen bei BioWare

Letzte Woche berichteten wir an dieser Stelle über Umstrukturierungen bei BioWare. Heute gibt es Neuigkeiten dazu.

So schreibt Bloomberg mit Berufung auf nicht näher spezifizierte Leute, die damit vertraut sind, dass der interne Verleih von BioWare-Mitarbeitern permanent sein soll. Übersetzt würde dies bedeuten, dass es zu einem Stellenabbau gekommen ist.

So liegen inzwischen Beispiele von verliehenen BioWare-Mitarbeitern vor, denen gesagt wurde, dass sie sich dort auf offene Stellen bewerben müssten, wenn sie wieder zu dem Unternehmen zurückkehren wollten. Zuvor waren diese unter dem Eindruck, dass sie nur temporär bei einem anderen Projekt mitarbeiten. Dies sorgte für Unmut, da sich einige Leute ursprünglich natürlich speziell auf Arbeiten an einem Rollenspiel beworben hatten, nun aber etwa an einem Actiontitel mitwerkeln müssen.

In Zahlen ausgedrückt, wäre BioWare damit innerhalb von nur zwei Jahren von 200 auf etwa 100 Mitarbeiter halbiert worden. Von offizieller Seite aus wurde sich bisher nicht zu dem Bloomberg-Bericht geäussert.