Crash Bandicoot animierte Serie geplant?

Potenziell gute Nachrichten für "Crash Bandicoot"-Fans: Einem aktuellen Bericht zufolge soll der beliebte Fuchs eine animierte Serie auf Netflix erhalten. Ursprünglich berichtete die Gründerin der Website What's on Netflix Kasey Moore, dass die Firma WildBrain Studios mit dem Projekt beauftragt wurde, dies wurde jedoch wieder korrigiert.

Bis auf die Existenz des "Crash Bandicoot" Serienprojektes wurden keine Informationen, etwa zu der Story und dem Cast, geteilt. Die Beteiligung der WildBrain Studios wird zwar zwischenzeitig verneint, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass diese zuvor beispielsweise "Sonic Prime" für Sega umsetzten und derzeit auch an einer "Minecraft"-Serie arbeiten, würde das Studio trotzdem als eine logische Wahl gelten.

Sollte "Crash Bandicoot" wirklich wie beschrieben als Netflix-Serie animiert werden, wäre zudem auch vorstellbar, dass Microsoft und Activision den dann entstehenden 'Hype' für ein neues Spiel nutzen würden. Zuvor hatte "Crash" einen Gastauftritt bei der "Skylanders Academy", worauf ihr in nachfolgendem Video einen Blick werfen könnt: