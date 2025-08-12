1989 After the War vorgestellt

Publisher Ratalaika Games und Entwickler Seep kündigen "1989 After the War" an. Dessen Release geht sogar noch in dieser Woche über die Bühne.

Einen ausgesprochen flotten Gameplay-Trailer zu "1989 After the War" können wir uns bereits jetzt zu Gemüte führen. Darin bekommen wir hauptsächlich gezeigt, was spielerisch von dem Actiontitel zu erwarten ist. Pixelgrafik im Acht-Bit-Look, treibende Musik und ein B-Movie-inspirierter Plot verleihen dem Abenteuer dabei einen nostalgischen Charme.

"1989 After The War" versetzt uns in eine postapokalyptische Welt, in der ein Atomkrieg die Zivilisation zerstört hat. Als Ex-Agent Sebastian Beck jagen wir darin sieben berüchtigte Verbrecher durch ebenso viele gefährliche Levels voller Gegner, Fallen und radioaktiver Bedrohung.

Diese Strahlung macht das Vorankommen zunehmend riskant, doch ausgerechnet Kühltruhen dienen dabei als lebensrettende Checkpoints. Die actionreiche Mischung aus Klingenangriffen, Schrotflinte und Granaten folgt konzeptionell dem rasanten Stil klassischer Spielhallentitel aus den Achtzigern.

"1989 After The War" erscheint schon am 15. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.